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Хоккеист Михаил Грабовский снова в строю?

Хоккеиста Михаила Грабовского заметили на тренировке ХК "Динамо-Минск". Он наблюдал за тренировкой с трибуны, тщательно прячась от журналистов.

Хоккеист Михаил Грабовский снова в строю?
Фото из архива Еврорадио
Хоккеиста Михаила Грабовского заметили на тренировке ХК "Динамо-Минск". Он наблюдал за тренировкой с трибуны, тщательно прячась от журналистов.

Неужели самый успешный белорусский хоккеист последних лет войдет в тренерский штаб "зубров"? К сожалению, Грабовский был немногословен. По его словам, целью визита на тренировку стали "должностные обязанности".

В пресс-службе "Динамо-Минск" опровергают, что клуб вступил с хоккеистом в трудовые отношения. Мол, Грабовский просто пришел посмотреть на тренировку, сообщает Еврорадио.

По словам отца Михаила Грабовского, смелых, далеко идущих выводов пока делать не стоит:

"У него уже была попытка внедриться [в тренерский штаб "Динамо-Минск". — Еврорадио], но не дали, — рассказывает Еврорадио Юрий Александрович. — Сейчас он находится на пороге: окончательно заканчивать карьеру или продолжать. Но, чтобы пока сказать папе, дедушке и себе в первую очередь, что карьера окончена, — такого не было. Состояние здоровья нервное: хочет играть, но пока здоровье не позволяет".

Зачем тогда Грабовский пришел на тренировку к "зубрам"?

"Он же постоянно в хоккейной теме, ему это интересно, — добавляет Юрий Грабовский. — Но цель этого похода мне неизвестна, со мной не делился".

Михаил Грабовский — белорусский хоккеист, центрфорвард. Родился в 1984 году в Потсдаме. Спортивную карьеру начал в минской "Юности". В 2006 году перебрался за океан. Выступал за Монреаль, Торонто, Вашингтон. Последним клубом, за который успел поиграть Грабовский, стал "Нью-Джерси Айлендерс". В 2016 году Михаил Грабовский во время матча получил тяжелое сотрясение мозга, восстановиться после которого, к сожалению, пока не смог.


09:09 17/07/2018






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