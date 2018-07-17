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Два человека погибли во Франции, празднуя победу сборной

К сожалению, не обошлось без беспорядков и трагических инцидентов.

На востоке Франции 50-летний житель города Анси не сдержал эмоций после финального свистка, нырнул на радостях в неглубокий канал, сломал шею и скончался.

В городке Сен-Феликс на севере страны 30-летний молодой человек, празднуя победу своей сборной, врезался на автомобиле в дерево и умер от полученных травм, передает Б-би-си.


Еще одна француженка находится в критическом состоянии. Она упала под колеса трактора, на котором разъезжала с друзьями, отмечая победу национальной команды.




07:55 17/07/2018






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