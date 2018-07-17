Два человека погибли во Франции, празднуя победу сборной
К сожалению, не обошлось без беспорядков и трагических инцидентов.
На востоке Франции 50-летний житель города Анси не сдержал эмоций после финального свистка, нырнул на радостях в неглубокий канал, сломал шею и скончался.
В городке Сен-Феликс на севере страны 30-летний молодой человек, празднуя победу своей сборной, врезался на автомобиле в дерево и умер от полученных травм, передает Б-би-си.
Еще одна француженка находится в критическом состоянии. Она упала под колеса трактора, на котором разъезжала с друзьями, отмечая победу национальной команды.
07:55 17/07/2018
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