В Париже с размахом чествовали национальных героев - сборную Франции по футболу
Футболисты сборной Франции почти через сутки после золотого финала на мундиале в России вернулись на родину и провели на Елисейских полях в Париже чемпионский парад.
Фото: twitter.com/FrenchTeam
Самолеты французских ВВС в честь победы на чемпионате мира небо над Парижем окрасили в цвета национального флага — синий, белый и красный.
Поприветствовать национальных героев на улицы французской столицы вышли тысячи людей.
Фото: twitter.com/FrenchTeam
Принял у себя футбольную сборную и вернувшийся из Москвы после финального матча президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет sport.tut.by.
Сборная Франции второй раз в истории завоевала золотые медали чемпионата мира. Впервые трехцветным это удалось 20 лет назад — в 1998-м в Париже.
07:48 17/07/2018
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