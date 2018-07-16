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В Париже с размахом чествовали национальных героев - сборную Франции по футболу

Футболисты сборной Франции почти через сутки после золотого финала на мундиале в России вернулись на родину и провели на Елисейских полях в Париже чемпионский парад.

Фото: twitter.com/FrenchTeam

Самолеты французских ВВС в честь победы на чемпионате мира небо над Парижем окрасили в цвета национального флага — синий, белый и красный.
Поприветствовать национальных героев на улицы французской столицы вышли тысячи людей.

Фото: twitter.com/FrenchTeam
Принял у себя футбольную сборную и вернувшийся из Москвы после финального матча президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет sport.tut.by. 


Сборная Франции второй раз в истории завоевала золотые медали чемпионата мира. Впервые трехцветным это удалось 20 лет назад — в 1998-м в Париже.


07:48 17/07/2018






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