Фото: twitter.com/FrenchTeam





Самолеты французских ВВС в честь победы на чемпионате мира небо над Парижем окрасили в цвета национального флага — синий, белый и красный.

Поприветствовать национальных героев на улицы французской столицы вышли тысячи людей.





Фото: twitter.com/FrenchTeam

Принял у себя футбольную сборную и вернувшийся из Москвы после финального матча президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет sport.tut.by.









Сборная Франции второй раз в истории завоевала золотые медали чемпионата мира. Впервые трехцветным это удалось 20 лет назад — в 1998-м в Париже.



