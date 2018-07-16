Диего Марадона не исключает, что останется жить в Бресте

Об этом знаменитый аргентинец сообщил на пресс-конференции 16 июля, передает "Еврорадио"





Глава правления брестского "Динамо" прилетел в белорусский город сегодня днем.





Во время своего выступления он поблагодарил своей умершую маму: "Она направляет меня во всех делах".





Марадона рассказал, что получил предложение от брестского "Динамо", когда его клуб "Аль-Фуджейра" не поднялся из второго дивизиона в первый. "Я увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался. Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить", — заявил спортсмен.