



«Конечно, я хотел бы с ним познакомиться. У меня очень большие воспоминания о Фиделе, Чавесе, Мадуро, Ортега. Также я знаю Путина. И теперь я хочу сделать фотографию с Лукашенко. Я надеюсь, после этого он станет нашим болельщиком, и наш проект с «Динамо-Брест» будет полезен белорусскому футболу»,





— сказал председатель правления ФК «Динамо-Брест».





Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Бресте, передает БелТА.