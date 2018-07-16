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Марадона в Бресте: У меня большие воспоминания о Фиделе, Чавесе, Мадуро. Хочу познакомиться с Лукашенко

Диего Марадона хотел бы познакомиться с Александром Лукашенко.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Бресте, передает БелТА.

«Конечно, я хотел бы с ним познакомиться. У меня очень большие воспоминания о Фиделе, Чавесе, Мадуро, Ортега. Также я знаю Путина. И теперь я хочу сделать фотографию с Лукашенко. Я надеюсь, после этого он станет нашим болельщиком, и наш проект с «Динамо-Брест» будет полезен белорусскому футболу»,

— сказал председатель правления ФК «Динамо-Брест».


20:16 16/07/2018






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