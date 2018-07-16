В Бресте построят стадион на 30 тысяч зрителей и назовут именем шейха
В Бресте планируется построить стадион на 30 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции по случаю назначения Диего Марадоны председателем правления брестского «Динамо» сообщил директор по развитию клуба Виктор Радьков.
Во время мероприятия представили проект нового спортивного объекта. Он будет рассчитан на 30 тысяч зрителей. Кроме того, будет построена соответствующая инфраструктура и бизнес-центр.
Стадион планируется назвать в честь шейха Зайда ибн Султан Аль Нахайяна — президента ОАЭ с 1971 по 2004-й. В этом году ему исполнилось бы ровно 100 лет.
«Отдельный акцент — это академия Марадоны. Футбольная академия создана, чтобы мы находили по всей стране и за рубежом лучших игроков. Эти дети — это те, кто будет выигрывать Лигу Европы и Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира», — сообщил Виктор Радьков.
Проект академии поддержал новый председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона.
«Мы будем расти. Расти все вместе в гармонии. Вырастим большую команду, в том числе используя ребят из академии, чтобы они набрались опыта, стали великими игроками», — сообщил Диего Марадона.
Стадион планируется построить за городом. Клуб осваивает площадку за Каменецким кольцом.
«Концепция — стадион это семейная зона и все, кто приезжает на стадион должны попадать туда не за 1 до начала игры, а с утра и проводить там весь день до матча. Женщины, дети найдут чем заняться. Мы строим клуб, как клуб, который интересен не только болельщикам со стажем, но широкой аудитории», — отметил Радьков.
На территории объекта будут работать фудкорт и большой музей футбольной истории города.
«30 тысяч для Беларуси — это масштабно, но по нашим оценкам, но с учетом того, что наш босс Диего будет присутствовать в Бресте, мы ожидаем, что со всего мира будут приезжать люди», — отметил Радьков.
Марадона прилетел из России в Брест 16 июля. Легендарный футболист прибыл на самолете в аэропорт Брест в 15.00. После пресс-конференции он посетит матч «Динамо-Брест» с солигорским «Шахтером», который пройдет на стадионе «Брестский».
Марадона заключил контракт с «Динамо-Брест» 15 мая. 58-летний аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».
Источник: SPORT.TUT.BY
19:02 16/07/2018
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