В Бресте построят стадион на 30 тысяч зрителей и назовут именем шейха

Во время мероприятия представили проект нового спортивного объекта. Он будет рассчитан на 30 тысяч зрителей. Кроме того, будет построена соответствующая инфраструктура и бизнес-центр.





Стадион планируется назвать в честь шейха Зайда ибн Султан Аль Нахайяна — президента ОАЭ с 1971 по 2004-й. В этом году ему исполнилось бы ровно 100 лет.





«Отдельный акцент — это академия Марадоны. Футбольная академия создана, чтобы мы находили по всей стране и за рубежом лучших игроков. Эти дети — это те, кто будет выигрывать Лигу Европы и Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира», — сообщил Виктор Радьков.





Проект академии поддержал новый председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона.





«Мы будем расти. Расти все вместе в гармонии. Вырастим большую команду, в том числе используя ребят из академии, чтобы они набрались опыта, стали великими игроками», — сообщил Диего Марадона.









Стадион планируется построить за городом. Клуб осваивает площадку за Каменецким кольцом.



