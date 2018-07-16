Саснович в обновленном рейтинге WTA поднялась на 41-е место
Александра Саснович в обновленном рейтинге WTA, появившемся 16 июля после окончания Уимблдонского турнира, поднялась с 50-го на 41-е место. На Уимблдоне она дошла до 1/8 финала.
А вот еще одна белорусская теннисистка, Арина Соболенко, опустилась на 34-е место, потеряв две позиции. Вера Лапко поднялась с 82-го на 72-е место, а Виктория Азаренко опустилась с 87-го на 108-е место в рейтинге.
Лидирует румынка Симона Халеп, а вот немка Ангелика Кербер, победительница Уимблдона, только 4-я (до этого — 10-я), передает euroradio.fm
17:19 16/07/2018
‡агрузка...