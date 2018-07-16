Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Саснович в обновленном рейтинге WTA поднялась на 41-е место

Александра Саснович в обновленном рейтинге WTA, появившемся 16 июля после окончания Уимблдонского турнира, поднялась с 50-го на 41-е место. На Уимблдоне она дошла до 1/8 финала.

А вот еще одна белорусская теннисистка, Арина Соболенко, опустилась на 34-е место, потеряв две позиции. Вера Лапко поднялась с 82-го на 72-е место, а Виктория Азаренко опустилась с 87-го на 108-е место в рейтинге.

Лидирует румынка Симона Халеп, а вот немка Ангелика Кербер, победительница Уимблдона, только 4-я (до этого — 10-я), передает euroradio.fm

17:19 16/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё