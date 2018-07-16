Саснович в обновленном рейтинге WTA поднялась на 41-е место

А вот еще одна белорусская теннисистка, Арина Соболенко, опустилась на 34-е место, потеряв две позиции. Вера Лапко поднялась с 82-го на 72-е место, а Виктория Азаренко опустилась с 87-го на 108-е место в рейтинге.



