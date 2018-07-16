Поступок! Мбаппе пожертвует призовые за ЧМ-2018 на благотворительность - это $550000
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвует премиальные за ЧМ-2018 в благотворительный фонд.
19-летний форвард решил перечислить все свои доходы от турнира на счет организации, предоставляющей бесплатное спортивное обучение для госпитализированных детей и детей-инвалидов, передает tribuna.com
По информации L’Equipe, за каждый проведенный матч на ЧМ-2018 Мбаппе получал по 20 тысяч евро.
Плюс ему полагались бонусы за голы. В семи встречах форвард «ПСЖ» забил четыре мяча.
Общая сумма призовых Мбаппе за турнир составит около 470 тысяч евро, или примерно 550 тысяч долларов!
15:16 16/07/2018
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