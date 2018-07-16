19-летний форвард решил перечислить все свои доходы от турнира на счет организации, предоставляющей бесплатное спортивное обучение для госпитализированных детей и детей-инвалидов, передает tribuna.com









По информации L’Equipe, за каждый проведенный матч на ЧМ-2018 Мбаппе получал по 20 тысяч евро.





Плюс ему полагались бонусы за голы. В семи встречах форвард «ПСЖ» забил четыре мяча.





Общая сумма призовых Мбаппе за турнир составит около 470 тысяч евро, или примерно 550 тысяч долларов!