"Судья украл финал чемпионата мира"

Напомним, в первом тайме главный арбитр Нестор Питана назначил пенальти в ворота балканской команды, которого не должно было быть. Причем вначале аргентинец не собирался его назначать, но сделал это после просмотра видеоповтора при помощи системы VAR. Группу видеоассистентов, работавших на финале, возглавлял итальянец Массимилиано Иррати.









«Финал чемпионата мира – очень важный момент, но судья его украл. Это спустило воздух из хорватов. Вся их бравада и дополнительная энергия, которые они показывали в предыдущих трех матчах, разом исчезли. Этот финал не заслуживал такого. Я бы вручил сборной Хорватии приз зрительских симпатий. Она вдохновляла нас, показала, что тяжелым трудом можно добиваться результатов», – цитирует Шмейхеля sports.ru



