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ЧМ-2018 закончился. Стадион в Волгограде не выдержал испытание дождем

В Волгограде размыло склон у нового стадиона и затопило внутренние помещения.

В этом российском городе за день выпала двухмесячная норма осадков. На некоторых дорогах образовались наносы из-за грунта, смытого со склонов, в том числе с насыпного склона у «Волгоград-Арены».

На самом стадионе также прорвало ливневые трубы. Внутренние помещения арены затопило. Сейчас ведется ликвидация последствий, передает sports.ru






13:18 16/07/2018






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