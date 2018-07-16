ЧМ-2018 закончился. Стадион в Волгограде не выдержал испытание дождем
В Волгограде размыло склон у нового стадиона и затопило внутренние помещения.
В этом российском городе за день выпала двухмесячная норма осадков. На некоторых дорогах образовались наносы из-за грунта, смытого со склонов, в том числе с насыпного склона у «Волгоград-Арены».
На самом стадионе также прорвало ливневые трубы. Внутренние помещения арены затопило. Сейчас ведется ликвидация последствий, передает sports.ru
13:18 16/07/2018
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