ЧМ-2018 закончился. Стадион в Волгограде не выдержал испытание дождем

В этом российском городе за день выпала двухмесячная норма осадков. На некоторых дорогах образовались наносы из-за грунта, смытого со склонов, в том числе с насыпного склона у «Волгоград-Арены».





На самом стадионе также прорвало ливневые трубы. Внутренние помещения арены затопило. Сейчас ведется ликвидация последствий, передает sports.ru



















