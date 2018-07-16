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Селебрити на финале ЧМ: Домрачева, Болт, Сигал. И Лукашенко с Колей

На финал ЧМ в Москву прилетели большие руководители и мировые знаменитости.

Селебрити на финале ЧМ: Домрачева, Болт, Сигал. И Лукашенко с Колей
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Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор, как обычно, в «тройке».
Разумеется, лидеры Франции и Хорватии: Эммануэль Макрон с женой Брижит (на фото выше - двое слева), президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович с мужем Яковом (в красном и с шарфом), президент Хорватской федерации футбола Давор Шукер (второй справа) и глава МОК Томас Бах (крайний справа). Компанию в ложе им составил президент ФИФА Джанни Инфантино (третий слева).
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Фото: REUTERS/Damir Sagolj, Darren Staples (2,3,7); РИА Новости/Григорий Сысоев, Рамиль Ситдиков; REUTERS/Dylan Martinez; РИА Новости/ Алексей Никольский, Алексей Филиппов, president.gov.by, kremlin.ru, instagram.com/dadofun/



Источник: tribuna.com
11:19 16/07/2018






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