Селебрити на финале ЧМ: Домрачева, Болт, Сигал. И Лукашенко с Колей

Разумеется, лидеры Франции и Хорватии: Эммануэль Макрон с женой Брижит (на фото выше - двое слева), президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович с мужем Яковом (в красном и с шарфом), президент Хорватской федерации футбола Давор Шукер (второй справа) и глава МОК Томас Бах (крайний справа). Компанию в ложе им составил президент ФИФА Джанни Инфантино (третий слева).

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj, Darren Staples (2,3,7); РИА Новости/Григорий Сысоев, Рамиль Ситдиков; REUTERS/Dylan Martinez; РИА Новости/ Алексей Никольский, Алексей Филиппов, president.gov.by, kremlin.ru, instagram.com/dadofun/







