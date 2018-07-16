Специально для TUT.BY Герасименя впервые публично рассказала о скором пополнении в семье и желании вернуться в спорт после родов ради мечты выиграть золотую олимпийскую медаль.





"Год назад я вышла замуж за человека, вместе с которым счастлива, — говорится в обращении Александры к болельщикам. — Конечно, мечтала о том, чтобы стать матерью. Сокровенное желание, хотя еще некоторое время назад я не была уверена, что это случится так скоро. Готовилась к чемпионату Европы, который пройдет в августе.





В сентябре нашу с Женей семью ждет пополнение, и я думаю, что настало время рассказать об этом. Я желаю своим партнерам по команде и особенно мужу удачи на предстоящем первенстве. Буду переживать и болеть за ребят у экрана телевизора.





По правде говоря, тренер Елена Владимировна Климова давно выгоняет меня из бассейна. «Дай мне отдохнуть!» — говорит. Она рада за меня. За годы, проведенные вместе, Елена Владимировна стала для меня второй мамой — тоже всегда рядом.





В последние месяцы много внимания уделила собственным проектам. Поменяла подходы в работе моего клуба по плаванию, обновила тренерский состав и нашла новые базы для тренировок. Идея проекта «СпортИнклюзия» родилась год назад, и мы значительно продвинулись за период май-июль.





Сильное впечатление оставила стажировка в Риме, где мы изучили опыт инклюзивного плавания, и в сентябре, когда проведем набор в смешанную группу по плаванию для детей с аутизмом и здоровых детей, можно будет подвести первые итоги.





Муж удивляется тому, какого прогресса мы добились. «Ты, наверное, забыла, что уже скоро родишь!» — шутит он. Да, хочется везде успеть!





Как и любая женщина в моем положении, с волнением и радостью жду появления на свет родного человека. Хочется поскорее узнать, на кого — мужа или меня — будет похож ребенок и каков его характер. Понимаю, что скоро моя жизнь перевернется с ног на голову и все в моем мире будет вращаться вокруг ребенка.





И все же точку в карьере пока не ставлю. В плавании у меня остается незавершенное дело — победа на Олимпийских играх. Другие вершины мне покорились, а эта — словно червь, мое сердце точит. Может, в следующий раз у меня получится?





Пример нашей любимой биатлонистки Даши Домрачевой, которая после рождения дочери сумела в четвертый раз стать олимпийской чемпионкой, вдохновляет. Точно так же, как и успехи пловчихи Дары Торрес. Дара после родов выиграла три серебра на Олимпиаде-2008.





Серебро у меня есть, а хочется золотую медаль. И уж если возвращаться в спорт, то делать это надо так, чтобы быть готовой к Олимпиаде 2020 года в Токио".









Александра Герасименя — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладательница бронзовой награды Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В суверенной истории Беларуси она остается первым и пока единственным представителем в плавании, кто сумел добыть олимпийскую медаль.





В 2011 году Герасименя победила в опросе журналистов на звание лучшей спортсменки Беларуси. В тот год она стала чемпионкой мира на элитной дистанции — «стометровка» вольным стилем. В 2012 году президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Герасименю орденом Отечества III степени. В 2016-м она получила орден Почета, а в 2017-м — медаль Национального олимпийского комитета Беларуси «За выдающиеся заслуги». В народе Александру прозвали «Золотой рыбкой».





Герасименя является автором и организатором таких инициатив, как республиканские соревнования среди детей и подростков «Фестиваль плавания «Золотая рыбка» и «СпортИнклюзия» (в сотрудничестве с МБОО «Дети. Аутизм. Родители»).





Также Александра находится в числе активистов благотворительного проекта «Мечты сбываются», выступает за поддержку белорусского языка и культуры и вносит вклад в развитие своего вида спорта работой в собственном клубе плавания.





В августе 2017 года Александра Герасименя вышла замуж за белорусского пловца Евгения Цуркина. Цуркин — чемпион Европы и один из лидеров национальной сборной по плаванию.