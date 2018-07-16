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Моуринью о финале ЧМ-2018: Лучшая команда проиграла. Там не было пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу сборной Франции над Хорватией (4:2) в финале ЧМ.

«Они провели впечатляющий турнир, на пути к финалу смотрелись очень здорово. И сегодня они победили. Остается только поздравить подопечных Дешама с этим достижением.

Хорваты же выглядели очень расстроенными. Лучшая команда проиграла, и, по моему мнению, это произошло из-за ошибки в концепции использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Там не было пенальти. Судья обязан прибегать к использованию данной системы в крайних случаях. Этот таковым не являлся», – цитирует Моуринью sports.ru


«После такого пенальти я не думаю, что это мой вид спорта. Я за систему VAR, но не в таком виде. Я поддерживал введение системы видеоповторов, когда она четко отслеживает серьезные ошибки, чтобы их не было. Но сейчас это другая концепция: одни могут думать, что есть повод для пенальти, а другие — нет.

Сейчас не было четко видно, что была ошибка. Как Перишич мог прыгать, держа руки по швам? Как он мог среагировать, когда в метре от него французский игрок? Это финал, не рядовой матч, и решение на основе VAR может повлиять на игру.

Если бы мяч летел в ворота и Перишич остановил бы его, тогда был бы смысл оспорить решение. Но это было нечаянно. За это назначать пенальти было необоснованно. Для меня этот ЧМ останется в памяти как ЧМ имени VAR.

Сербия вылетела, потому что ей не дали пробить пенальти. Теперь в финале то же самое. Я бы хотел, чтобы один мой игрок из Франции (Погба – прим. Sports.ru) вернулся чемпионом мира. Но неправильно назначать такие пенальти», — прокомментировал решение о назначении 11-метрового в финале ЧМ Франция – Хорватия Моуринью.


10:43 16/07/2018






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