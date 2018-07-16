Наша "золотая рыбка" ждет ребенка
Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименя ждет ребенка. Об этом рассказала Прессболу главный тренер национальной сборной Беларуси Наталья Шоломицкая.
"Вы знаете, мы все очень рады за Сашу. Конечно же, рождение малыша — это очень ответственная задача для девочки. Я думаю, что Саша, если будет чувствовать себя нормально, вернется и покажет еще себя. Мы ее все очень ждем, желаем ей крепкого здоровья и скорейшего возвращения в нашу команду", — сказала Шоломицкая в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5".
32-летняя Герасименя выиграла две серебряных медали на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и завоевала бронзу в Рио-2016, пишет pressball.by
Напомним, около года назад Александра Герасименя вышла замуж. Ее избранником стал коллега Евгений Цуркин.
10:06 16/07/2018
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