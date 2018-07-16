Наша "золотая рыбка" ждет ребенка

"Вы знаете, мы все очень рады за Сашу. Конечно же, рождение малыша — это очень ответственная задача для девочки. Я думаю, что Саша, если будет чувствовать себя нормально, вернется и покажет еще себя. Мы ее все очень ждем, желаем ей крепкого здоровья и скорейшего возвращения в нашу команду", — сказала Шоломицкая в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5".





32-летняя Герасименя выиграла две серебряных медали на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и завоевала бронзу в Рио-2016, пишет pressball.by



