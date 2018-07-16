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Зрители так и не поняли жеста хозяев чемпионата. Во время церемонии начался ливень, но зонтик сперва достался только Путину. Президент Франции Макрон и президент Хорватии Грабар-Китарович стояли рядом, продолжали чествовать футболистов и мокнуть под сильным дождем. Правда, позже вынесли зонтики и Макрону, и Грабар-Китарович.