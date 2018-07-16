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Подмочили финал! Зонтик женщине - президенту Хорватии не дали. Закрыли от дождя сперва Путина

Макрон тоже продолжал мокнуть.

Подмочили финал! Зонтик женщине - президенту Хорватии не дали. Закрыли от дождя сперва Путина
Фото с сайта bykvu.com

Фото с сайта bykvu.com

Зрители так и не поняли жеста хозяев чемпионата. Во время церемонии начался ливень, но зонтик сперва достался только Путину. Президент Франции Макрон и президент Хорватии Грабар-Китарович стояли рядом, продолжали чествовать футболистов и мокнуть под сильным дождем. Правда, позже вынесли зонтики и Макрону, и Грабар-Китарович. 

"Белорусский партизан"
09:25 16/07/2018






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