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Кто судил финал ЧМ. Мощные бицепсы, актер, жена – фотомодель

Возможно, вы не обратили на это внимание, но аргентинец Нестор Питана был главным арбитром матча открытия. Россия обыграла Саудовскую Аравию 5:0, особенно спорных моментов тогда не было – запомнить судью в таком матче проблематично.

Кто судил финал ЧМ. Мощные бицепсы, актер, жена – фотомодель
В двух следующих матчах Питана был заметнее. Он не назначил пенальти в ворота Мексики в игре со шведами. Мяч попал в руку Чичарито, судьи VAR подали сигнал, но даже после просмотра главный оставил решение в силе – 0:0, но шведы потом все равно выиграли 3:0.

А в 1/8 Питана назначил пенальти в ворота Дании. Фол Йоргенсена был абсолютно очевидным, но, во-первых, это случилось в дополнительное время; во-вторых, Питана показал датчанину только желтую, несмотря на фол последней надежды. По новым правилам, поскольку нарушение было в борьбе за мяч, двойное наказание не применимо. Шмейхель потом потащил удар Модрича, а впереди была еще серия пенальти.


В 1/4 Питане достались спокойные Франция и Уругвай (2:0). В финале он будет судить французов уже третий раз на чемпионатах мира. Четыре года назад именно он работал на матче, в котором Франция проиграла в 1/4 будущим чемпионам – немцам.

Судейскую карьеру Питана начал в 2007-м (ему было 32), а уже в 2010-м получил категорию ФИФА. В феврале 2010-го отработал первый матч в Кубке Либертадорес. В ноябре 2011-го дебютировал со сборными: Уругвай – Чили в отборе к ЧМ-2014.

В 2014-м, через 7 лет после начала судейской карьеры, Питана попал на ЧМ в Бразилии, где отработал четыре матча, в том числе первый для сборной России – с Кореей (1:1).

К началу ЧМ-2018 в карьере аргентинского арбитра был 341 матч, в которых он показал 1636 желтых и 107 красных карточек и назначил 77 пенальти.

• Питана играл в футбол на уровне 3-4 аргентинского дивизиона до 27 лет. После завершения карьеры пошел учиться на арбитра, параллельно работал спасателем и охранником в баре.

• В юности пробовал баскетбол и даже входил в сборную провинции Мисьонес.

• В прошлом сезоне стал лучшим арбитром чемпионата Аргентины по версии газеты La Nacion.

• Питана – второй в истории аргентинский арбитр, который будет судить финал чемпионата мира. Первый – Орасио Элисондо – работал в 2006-м и удалил Зинедина Зидана за удар головой в грудь Марко Матерацци. 

• В 1997-м Нестор снялся в аргентинском фильме La Furia («Ярость»). Он сыграл тюремного охранника: провел в кадре 4 секунды лицом и еще 5 секунд со спины.


• Питана – один из самых атлетичных арбитров в футболе. На прошлом ЧМ интернет активно обсуждал его мощные бицепсы. Американцы сравнивали его с судьей НФЛ Эдом Хочули. По этому поводу было много шуток и мемов.

• В 2015-м он женился второй раз – на аргентинской модели Ромине Ортеге. За несколько дней до свадьбы Питана признался ей в любви прямо на камеру перед матчем «Расинг» – «Росарио»: «Дорогая, я шлю тебе свой горячий поцелуй. В воскресенье ты станешь моей женой. Я люблю тебя и буду счастлив».


У пары двое детей: сын Франческо и дочь Тициана.



by.tribuna.com
08:44 16/07/2018






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