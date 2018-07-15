Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу

Матч начался для хорватов обидно. Мяч в собственные ворота срезал Манджукич. Затем Перишич блестяще забил в ответ. Потом то же Перишич сыграл рукой в своей штрафной, и судья после просмотра видеоповторов назначил пенальти, а Гризман не оплошал - 2:1.

В первой половине второго тайма французы забили два мяча (Погба и Мбаппе) - 4:1. Но хорваты руки не сложили, ошибка голкипера сборной Франции Лариса - и Манджукич сократил разрыв - 2:4. Но на большее балканцев не хватило. Тем не менее, они добились наилучшего результата в истории.





Французы считались одними из топ-фаворитов и подтвердили этот статус, выиграв пять из шести игр. В группе команда Дидье Дешама одолела Австралию (2:1), Перу (1:0) и сыграла вничью с Данией (0:0). В плей-офф «трехцветные» поочередно обыграли Аргентину (4:3), Уругвай (2:0) и Бельгию (1:0).





Хорваты классно провели первый этап, выиграв все три матча: у Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). В плей-офф же шашечные сначала обыграли по пенальти Данию (1:1, 3:2) и Россию (2:2, 4:3), а затем одержали в дополнительное время волевую победу над Англией (2:1).

Сборная Франции выигрывала чемпионат мира 20 лет назад, а хорваты впервые в истории дошли до решающего матча.