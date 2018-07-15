Президент FIFA: Чемпионат мира изменил отношение к России

Об этом он заявил на мероприятии в Большом театре в Москве, стоя рядом с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters.





По его словам, турнир изменил мнение, которое мир имел о России.





"Мы хорошо поработали вместе", - добавил он, кивнув Путину.





"Благодарю вас, господин президент, за ваши добрые слова", - сказал Путин на английском языке, который он редко использует на публике.





Путин рассказал аудитории бывших звезд футбола, в том числе бразильского Роналду и Марселя Десайи, а также чиновников российского правительства, что ему грустно, что турнир почти закончился, но он также отметил, что он помог улучшить имидж страны.





"Мифы и стереотипы развеяны" - сказал Путин.





Заместитель премьер-министра России Ольга Голодец, курирующая спорт и культуру, на прошлой неделе сообщила агентству Reuters, что страна ожидает, что в следующем году чемпионат мира приведет к 15-процентному увеличению количества иностранных туристов.





Ранее украинские и мировые культурные деятели обратились к руководству всех стран-участниц ЧМ-2018 с призывом бойктировать его, настаивая, что это будет "футбол на крови" и напоминая о заключенных в РФ украинских политзаключенных, в частности Олеге Сенцове, оккупации Крыма, войне на Донбассе, катастрофе MH17.