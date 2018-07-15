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Президент FIFA: Чемпионат мира изменил отношение к России

Президент FIFA Джанни Инфантино считает, что Чемпионат мира по футболу помог изменить взгляд людей на Россию.

Об этом он заявил на мероприятии в Большом театре в Москве, стоя рядом с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters.

По его словам, турнир изменил мнение, которое мир имел о России.

"Мы хорошо поработали вместе", - добавил он, кивнув Путину.

"Благодарю вас, господин президент, за ваши добрые слова", - сказал Путин на английском языке, который он редко использует на публике.

Путин рассказал аудитории бывших звезд футбола, в том числе бразильского Роналду и Марселя Десайи, а также чиновников российского правительства, что ему грустно, что турнир почти закончился, но он также отметил, что он помог улучшить имидж страны.

"Мифы и стереотипы развеяны" - сказал Путин.

Заместитель премьер-министра России Ольга Голодец, курирующая спорт и культуру, на прошлой неделе сообщила агентству Reuters, что страна ожидает, что в следующем году чемпионат мира приведет к 15-процентному увеличению количества иностранных туристов.

Ранее украинские и мировые культурные деятели обратились к руководству всех стран-участниц ЧМ-2018 с призывом бойктировать его, настаивая, что это будет "футбол на крови" и напоминая о заключенных в РФ украинских политзаключенных, в частности Олеге Сенцове, оккупации Крыма, войне на Донбассе, катастрофе MH17.

Источник: "Украинская правда"
10:20 15/07/2018






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