Это будет первая официальная футбольная игра на реконструированной арене. Ранее предполагалось провести матч на минском стадионе "Трактор". Однако УЕФА положительно отреагировала на обращение ФК "Динамо-Минск" при поддержке Белорусской федерации футбола и дирекции стадиона. Ответ пришел вечером 12 июля, информирует Еврорадио.





Накануне минское "Динамо" выиграло у "Дерри Сити" в гостях со счетом 2:0. У команды отличные шансы на выход во второй раунд квалификации Лиги Европы.





Кстати, в сентябре исполнится 35 лет со времени, когда в 1983 году матчем минского "Динамо" и швейцарского "Грассхоппера" началась еврокубковая история клуба.



