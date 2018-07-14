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УЕФА разрешила провести матч Лиги Европы на минском стадионе "Динамо". Началась продажа билетов

19 июля столичное "Динамо" будет принимать ирландский "Дерри Сити", начало в 18:00.

Это будет первая официальная футбольная игра на реконструированной арене. Ранее предполагалось провести матч на минском стадионе "Трактор". Однако УЕФА положительно отреагировала на обращение ФК "Динамо-Минск" при поддержке Белорусской федерации футбола и дирекции стадиона. Ответ пришел вечером 12 июля, информирует Еврорадио.

Накануне минское "Динамо" выиграло у "Дерри Сити" в гостях со счетом 2:0. У команды отличные шансы на выход во второй раунд квалификации Лиги Европы.

Кстати, в сентябре исполнится 35 лет со времени, когда в 1983 году матчем минского "Динамо" и швейцарского "Грассхоппера" началась еврокубковая история клуба.


22:37 14/07/2018






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