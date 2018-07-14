Кто играл за Францию, Англию и Бельгию? Мигранты
Франция, Англия и Бельгия оказались в полуфинале чемпионата мира по футболу во многом благодаря мигрантам. Такие выводы делает Прессбол, анализируя состав национальных сборных этих стран.
Фото из открытых источников
Состав сборной Франции, сообщает Еврорадио, заявленный на мундиаль, на 78,3% имеет иностранный бэкграунд. Например, звезда команды Килиан Мбаппе родился в пригороде Парижа у матери-алжирки и отца-камерунца, а Поль Погба имеет гвинейское происхождение.
Бельгийская и английский команды почти наполовину состоят из игроков, которые имеют корни в других странах. Форвард Бельгии Ромелу Лукаку, который происходит из Конго, на нынешнем чемпионате отметился четырьмя голами. За Англию выступает Деле Алли, отец которого — бизнесмен из Нигерии.
22:24 14/07/2018
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