Кто играл за Францию, Англию и Бельгию? Мигранты

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Состав сборной Франции, сообщает Еврорадио, заявленный на мундиаль, на 78,3% имеет иностранный бэкграунд. Например, звезда команды Килиан Мбаппе родился в пригороде Парижа у матери-алжирки и отца-камерунца, а Поль Погба имеет гвинейское происхождение.





Бельгийская и английский команды почти наполовину состоят из игроков, которые имеют корни в других странах. Форвард Бельгии Ромелу Лукаку, который происходит из Конго, на нынешнем чемпионате отметился четырьмя голами. За Англию выступает Деле Алли, отец которого — бизнесмен из Нигерии.







