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Clarin: Месси влиял на определение состава Аргентины на ЧМ-2018

Он не хотел, чтобы играли Фасио и Ло Чельсо.

По информации Clarin, форвард «Барселоны» забраковал кандидатуры двух футболистов: защитника Федерико Фасио и хавбека Джовани Ло Чельсо.

Месси, по данным издания, усомнился в уровне игры этих игроков и посчитал, что они не смогут помочь команде успешно выступить на турнире.


В результате Ло Чельсо не вышел на поле ни в одном матче мундиаля, а Фасио появился там лишь однажды – во встрече 1/8 финала против Франции, в которой Аргентина уступила со счетом 3:4 и покинула чемпионат мира.


Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Месси на турнир не поехал лучший бомбардир чемпионата Италии Мауро Икарди, который увел жену у друга Месси Макси Лопеса.




17:45 14/07/2018






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