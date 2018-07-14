Clarin: Месси влиял на определение состава Аргентины на ЧМ-2018

По информации Clarin, форвард «Барселоны» забраковал кандидатуры двух футболистов: защитника Федерико Фасио и хавбека Джовани Ло Чельсо.





Месси, по данным издания, усомнился в уровне игры этих игроков и посчитал, что они не смогут помочь команде успешно выступить на турнире.









В результате Ло Чельсо не вышел на поле ни в одном матче мундиаля, а Фасио появился там лишь однажды – во встрече 1/8 финала против Франции, в которой Аргентина уступила со счетом 3:4 и покинула чемпионат мира.









Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Месси на турнир не поехал лучший бомбардир чемпионата Италии Мауро Икарди, который увел жену у друга Месси Макси Лопеса.











