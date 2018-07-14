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ФИФА оправдала Виду по делу о втором видео «слава Украине»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет наказан ФИФА по делу о втором видео с фразой «слава Украине».

«После тщательного анализа второго видео с участием игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, которое появилось в СМИ... глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было», – говорится в сообщении ФИФА.


Напомним, за первое видео хорватский футболист получил от ФИФА предупреждение, сообщает by.tribuna.com

16:40 14/07/2018






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