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Смотрим матч Бельгия – Англия. Начало в 16.45

Предпоследним матчем чемпионата мира по футболу станет игра за третье место между командами Англии и Бельгии.

Игра за третье место, пишет sport.tut.by часто непросто дается футболистам, ведь всего несколько дней назад они потеряли шансы на финал. Тем не менее не избалованные наградами крупных турниров сборные Бельгии и Англии наверняка захотят привезти домой медали с чемпионата мира.

Примечательно, что эти сборные уже встречались на групповом этапе. Тогда эта игра мало что значила в турнирном плане, поэтому команды выставили частично резервные составы. В той игре Бельгия выиграла со счетом 1:0.
До полуфинала у Бельгии были только победы в основное время. Помимо выигрыша у Англии, это виктории над Панамой (3:0), Тунисом (5:2), Японией (3:2) и Бразилией (2:1). В полуфинале подопечные Роберто Мартинеса уступили Франции (0:1).


Что касается англичан, то они побеждали Тунис (2:1), Панаму (6:1), Колумбию (1:1, 4:3 — по пенальти), Швецию (2:0), а в ½ финала проиграли в дополнительное время Хорватии (1:2).


15:15 14/07/2018






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