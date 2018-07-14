"У меня есть отработанная методика подготовки и мысли, как ее можно приложить на нашу женскую команду. Но во всем будем отталкиваться от того, с кем придется работать. Грубо говоря, тренировать Дарью Домрачеву мог любой белорусский наставник. Я, конечно, утрирую и думаю, что все последние тренеры в сборной были высокого уровня. Но наверняка они в первую очередь устраивали Дарью, а ей шли в этом плане навстречу. С нынешним составом предстоит немало работы: и федерации, и нам, тренерам, чтобы сохранить реноме белорусского биатлона на международной арене. А по какой программе будет проделана работа — озвучить пока не готов. Сам не знаю.









Не сомневаюсь, будет трудно. По сути, осталась одна треть состава. А если вообще по большому счёту говорить, то из постоянных участниц Кубка мира последних лет в строю одна Кривко. Ушли два первых номера — Домрачева и Скардино. Также не забудем о Писаревой. Так что вы понимаете, какой у нас фронт работы. Задача — настроить спортсменов. Бойцовский дух в команде должен был остаться.





У нас нет такого выбора сильных биатлонистов, как у России. Но даже их система дает сбои, что можем видеть на примере женской национальной команды. В нашей стране, по сравнению с восточными соседями, возможности ограничены. Но будем искать резервы в другом. Например, в Беларуси биатлонистам проще пробиться в основной состав. Значит, в моральном плане будут ощущать себя полегче. Плюс у нас большое подспорье в великолепном спорткомплексе в Раубичах, где на месте можно вести большую часть подготовки.









Я готов и морально, и физически. Хочу включиться в работу уже прямо в этом месяце и сделать всё, чтобы команда стала сильнее. Прежде чем согласиться на должность, я подумал. Может, кого-то как-то смущает мой возраст? Но могу заверить, что всё в порядке. В этом плане хорошо себя чувствую. Также прошёл большую школу работы со спортсменами самого разного уровня, так что знаю, что нужно для достижения результатов на международной арене", — цитирует патриарха тренерского цеха "СП".







