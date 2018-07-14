В сообщении отмечается, что антидопинговая программа на чемпионате 2018 года стала самой масштабной в истории подобных соревнований. Тесты перед началом мундиаля были взяты у более чем 1,5 тыс. футболистов, которые потенциально могли принять участие в ЧМ-2018.





Всего с января 2018 года было проведено 2037 тестов на использование допинга, в ходе которых было получено почти 4 тыс. образцов мочи, крови и сыворотки крови. Непосредственно ФИФА собрала 2776 образцов до соревнования и 626 во время ЧМ-2018. Каждый из игроков команд, вышедших в полуфиналы, в среднем был протестирован 4,41 раза. Некоторые из футболистов прошли проверку по восемь раз. Единственный тест, давший «неблагоприятный» результат, не был признан использованием допинга в связи с тем, что игрок принимал запрещенное вещество по терапевтическим показаниям, отметил сайт ca-news.org

В ФИФА особо подчеркнули, что все образцы во избежание подмены или вскрытия перевозились в защищенных кейсах — аналогичные используются для перевозки денег. Вскрыть кейс было возможно лишь при помощи электронного ключа. Подобные меры предосторожности были приняты ФИФА на фоне обвинений, звучавших в адрес российских спецслужб в связи с допинговым скандалом на Олимпиаде. Комиссии, проводившие расследование обстоятельств допингового скандала, утверждали, что ФСБ было причастно к подмене и вскрытию проб спортсменов с целью сокрытия использования допинга.





Все собранные допинг-пробы будут храниться на протяжении десяти лет, все это время будет возможно их повторное тестирование.





После матча России с Саудовской Аравией, итогом которого стала победа российских футболистов со счетом 5:0, саудовское интернет-издания Sada обвинило россиян в использовании допинга. Российский МИД материал назвал фейковым.





Подозрения в использовании стимулирующих веществ российскими игроками высказывало и немецкое издание Bild, предположившее, что россияне перед матчем со сборной Хорватии вдыхали аммиак. Однако врач сборной России подчеркнул, что речь идет об обычном нашатырном спирте, не имеющим ничего общего с допингом.



