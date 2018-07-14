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Хоккеист Дмитрий Коробов получит российское гражданство?

Участник восьми чемпионатов мира в составе сборной Беларуси Дмитрий Коробов подписал 2-летний контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт российского клуба.

Фото: atlant-mo.ru
Напомним, после завершения минувшего сезона минское «Динамо» расторгло контракт с Дмитрием Коробовым по инициативе клуба, пишет sport.tut.by

— Некоторые моменты нас не устраивали. Ожидали от Коробова как от защитника большего, — так прокомментировал расставание с хоккеистом гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец.

Контракт Дмитрия Коробова, которому 12 марта исполнилось 29 лет, действовал до 30 апреля 2019 года. В минувшем чемпионате КХЛ он провел 54 матча и заработал 11 (2+9) результативных баллов при 66 минутах штрафа, показателе полезности «+4» и среднем игровом времени 20 минут 36 секунд за поединок.

Дмитрий Коробов стал вторым по результативности защитником команды (после Марка-Андре Граньяни). Кроме того, у него третий в команде коэффициент полезности (+4) вслед за Дмитрием Знахаренко и Сергеем Дроздом (у них по «+7»).

Дмитрий Коробов выступал за минское «Динамо» в КХЛ в сезонах 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2016/17 и 2017/18. В КХЛ играл также за подмосковный «Атлант» (2014/15) и московский «Спартак» (2015/16).

В 2012—2014 годах пробовал свои силы за океаном, где провел два сезона в фарм-клубе «Тампы», сыграв в АХЛ за «Сиракьюз Кранч» 136 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 48 (6+42) очка. В 2013 году добрался до финала Кубка Колдера, в 17 играх заработав 2 (1+1) балла при показателе полезности «-2».

В сезоне-2013/14 провел за «Тампу» 3 матча в НХЛ, отметившись 1 (0+1) результативным баллом и 2 минутами штрафа.

В белорусской экстралиге воспитанник новополоцкого хоккея играл в родном городе за «Полимир» и «Химик-СКА», а также за «Гомель», минский «Керамин», бобруйский «Шинник» и солигорский «Шахтер». Чемпион Беларуси — 2008 в составе «Керамина».

В составе национальной сборной Беларуси сыграл на 8 чемпионатах мира — 51 матч, 15 (4+11) результативных баллов, 30 минут штрафа, показатель полезности «-14».

Впрочем, теперь выступление Дмитрия Коробова за сборную Беларуси под вопросом. На странице ХК «Торпедо» ВКонтакте пресс-служба нижегородского клуба отметила, что Дмитрий Коробов не будет считаться легионером.

На официальном сайте ХК «Торпедо» в разделе «игровой состав» в графе «гражданство» у Дмитрия Коробова пока еще значится красно-зеленый флаг.

Вообще тенденция приглашения белорусских хоккеистов в российские клубы с условием отказа от выступлений за сборную Беларуси усилилась с прошлого года.

Воспитанник новополоцкого хоккея Никита Комаров принял российское гражданство в 2017 году, когда оказался не нужен сборной Беларуси на ЧМ-2017 и получил приглашение от московского «Динамо».

В 2017 году российское гражданство получил также бывший капитан сборной Беларуси Андрей Стась, перешедший в омский «Авангард».

Защитнику сборной Беларуси Владимиру Денисову летом 2017 года предлагали сменить гражданство в челябинском «Тракторе», а после того как хоккеист отказался, клуб расстался с игроком.

На днях стало известно, что защитник хоккейной сборной Беларуси Николай Стасенко, заключивший в июне контракт с подмосковным «Витязем», принял российское гражданство.


Получил российское гражданство и другой белорусский защитник, Илья Шинкевич, который в июне также перебрался в подмосковный «Витязь».


13:02 14/07/2018






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