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Лукашенко поедет на финальный матч чемпионата мира по футболу

Президент будет болеть за "красивый и результативный футбол".

По приглашению Владимира Путина президент Беларуси посетит Москву – на стадионе «Лужники» он посмотрит финальный матч мундиаля. Об этом belta.by сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Александр Лукашенко внимательно следил за чемпионатом, особенно за матчами на стадии плей-офф. Президент высоко оценил и результаты российской сборной. По мнению Лукашенко, многие команды показали первоклассный футбол, а сам чемпионат стал открытием новых звезд футбола.

Наталья Эйсмонт не стала рассказывать, за какую команду будет болеть Лукашенко. Пресс-секретарь отметила, что президент прежде всего будет болеть за «красивый и результативный футбол».

Напомним, в финале сыграют сборная Франции и Хорватии, а сегодня, 14 июля, за третье место поспорят Бельгия и Англия.
 


12:36 14/07/2018






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