Лукашенко поедет на финальный матч чемпионата мира по футболу

По приглашению Владимира Путина президент Беларуси посетит Москву – на стадионе «Лужники» он посмотрит финальный матч мундиаля. Об этом belta.by сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.





По ее словам, Александр Лукашенко внимательно следил за чемпионатом, особенно за матчами на стадии плей-офф. Президент высоко оценил и результаты российской сборной. По мнению Лукашенко, многие команды показали первоклассный футбол, а сам чемпионат стал открытием новых звезд футбола.





Наталья Эйсмонт не стала рассказывать, за какую команду будет болеть Лукашенко. Пресс-секретарь отметила, что президент прежде всего будет болеть за «красивый и результативный футбол».





Напомним, в финале сыграют сборная Франции и Хорватии, а сегодня, 14 июля, за третье место поспорят Бельгия и Англия.



