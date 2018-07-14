Лукашенко поедет на финальный матч чемпионата мира по футболу
Президент будет болеть за "красивый и результативный футбол".
По приглашению Владимира Путина президент Беларуси посетит Москву – на стадионе «Лужники» он посмотрит финальный матч мундиаля. Об этом belta.by сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
По ее словам, Александр Лукашенко внимательно следил за чемпионатом, особенно за матчами на стадии плей-офф. Президент высоко оценил и результаты российской сборной. По мнению Лукашенко, многие команды показали первоклассный футбол, а сам чемпионат стал открытием новых звезд футбола.
Наталья Эйсмонт не стала рассказывать, за какую команду будет болеть Лукашенко. Пресс-секретарь отметила, что президент прежде всего будет болеть за «красивый и результативный футбол».
Напомним, в финале сыграют сборная Франции и Хорватии, а сегодня, 14 июля, за третье место поспорят Бельгия и Англия.
12:36 14/07/2018
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