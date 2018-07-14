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Кевин Андерсон стал первым финалистом Уимблдона, выиграв полуфинал за 6 часов 36 минут

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон стал первым финалистом мужского одиночного разряда Уимблоднского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА

Его сегодняшний пятисетовый полуфинальный поединок с американцем Джоном Изнером продолжался 6 часов 36 минут и завершился со счетом - 6:7, 7:6, 6:7, 6:4, 26:24.  Эта встреча стала второй по продолжительности за всю историю Уимблдона. 
Рекорд был установлен в 2010 году, когда матч того же Джона Изнера и француза Николя Маю длился 11 часов 5 минут, причем пятый, решающий сет завершился со счетом 70:68 в пользу американца.  Во втором полуфинале играют две легенды мирового тенниса - первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович (21).  


Финал мужского одиночного разряда пройдет 15 июля.


08:45 14/07/2018






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