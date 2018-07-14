Его сегодняшний пятисетовый полуфинальный поединок с американцем Джоном Изнером продолжался 6 часов 36 минут и завершился со счетом - 6:7, 7:6, 6:7, 6:4, 26:24. Эта встреча стала второй по продолжительности за всю историю Уимблдона.

Рекорд был установлен в 2010 году, когда матч того же Джона Изнера и француза Николя Маю длился 11 часов 5 минут, причем пятый, решающий сет завершился со счетом 70:68 в пользу американца. Во втором полуфинале играют две легенды мирового тенниса - первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович (21).









Финал мужского одиночного разряда пройдет 15 июля.



