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Азаренко и Маррей пробились в финал микста на Уимблдоне

Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. В полуфинальном поединке смешанного разряда они за 56 минут разгромили в двух сетах британский тандем Джей Кларк / Хэрриет Дарт — 6:2, 6:2.