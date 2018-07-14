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Азаренко и Маррей пробились в финал микста на Уимблдоне

Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. В полуфинальном поединке смешанного разряда они за 56 минут разгромили в двух сетах британский тандем Джей Кларк / Хэрриет Дарт — 6:2, 6:2.


Фото: tennis.by

В финале Азаренко и Маррей сразятся за титул с победителем второго полуфинального матча — там играют Майкл Винус (Новая Зеландия) и Катарина Среботник (Словения) с австралийско-американским дуэтом Александр Пейя / Николь Меличар.


08:00 14/07/2018






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