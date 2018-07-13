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Стала известна стоимость билетов на финал ЧМ

Стала известна стоимость билетов на финальный матч чемпионата мира по футболу-2018 между Францией и Хорватией, который состоится 15 июля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежную прессу, игра пройдет на московской арене «Лужники», вмещающей 78 тысяч зрителей.

Стоимость билета на 11 процентов выше, чем на финальный матч ЧМ-2014 в Бразилии.

Самый дешевый билет на финал стоит 455 долларов, в то время как матч группового этапа можно было посетить за 105 долларов.

Билет первой категории будет стоить 1100 долларов. Таким образом, нынешний чемпионат мира по футболу стал первым, на котором стоимость билетов превысила 1000 долларов.


19:04 13/07/2018






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