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16-летняя эфиопская бегунья произвела фурор на чемпионате мира своей внешностью

На юниорском чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет, который проходит в эти дни в финском Тампере, разгорелся скандал вокруг бронзового призера забега на 5000 метров.

Бронзу этом виде программы выиграла 16-летняя бегунья из Эфиопии Гирмавит Гебржихаир, чей внешний вид заставляет сильно сомневаться в ее возрасте.


Согласно данным в официальном отчете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), она родилась 21 ноября 2001 года. Однако выглядит спортсменка гораздо старше, пишет newsru.com
Несколько участников турнира поставили под сомнение правомерность выступления Гирмавит Гебржихаир на юниорском первенстве и выразили недоверие к данным ее метрики. Эфиопке грозит разбирательство по подозрению в намеренном занижении фактического возраста.

В соцсетях Гебржихаир тут же стала мишенью для насмешек.

"Дети и внуки с трибуны наблюдали за ее успехом на молодежном чемпионате мира", - написал испанский бегун Оскар Усильос на своей странице в Twitter.


18:23 13/07/2018






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