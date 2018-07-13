- Белорусская федерация находится под органами, а точнее под КГБ. Так испокон веков повелось, что у нас в спорте, как в армии, абсолютная дисциплина и подчинение, ни шага влево, ни шага вправо, ни своего мнения, ни своего видения. А у меня оно было! Считаю, что нельзя молодых талантливых девчонок и ребят сразу же бросать в пекло. Поэтому возникла, мягко говоря, конфликтная ситуация.

Блашко еще не было восемнадцати, когда ее стали вызывать в национальную команду, в которой на тот момент были спортсменки очень серьезного уровня такие, как Домрачева и Скардино. Очевидно, что вся работа строилась бы под них. Блашко, и такие как она, были бы бесхозными, и естественно через год-два затерялись бы, не показав результата.





Поэтому мы попросили председателя Белорусской федерации биатлона Валерия Вакульчика отпустить нас на самоподготовку. Нам был дан карт-бланш, и мы, как говорится, в долгу не остались. В 2016 году Дарья завоевала Хрустальный глобус, победив в общем зачете юниорского Кубка IBU. Но Адриану Цыбульскому, главному тренеру белорусской сборной, это было не в жилу.

Есть такие люди, для которых, если ты не под их крылом, значит – никто. В 2017 году к консенсусу мы уже не пришли. Дарья стояла на своем, что не будет тренироваться с Цыбульским. Меня же к команде категорически подпускать не хотели. И тогда по старой дружбе я обратился к президенту Федерации биатлона Украины Владимиру Брынзаку.





- Стало ли для вас неожиданным то, что БФБ не пошла на уступки и оставила в силе двухгодичный карантин для Блашко?

- Цыбульский – неадекватный руководитель, поэтому мы предполагали такое развитие событий. Не хочу озвучивать сумму, которая была названа белорусской федерацией в качестве компенсации, потому что это просто уму не постижимо. Цифра была больше, чем в хоккее или футболе.









- Вы не думали о том, что Блашко могла стоять на олимпийском пьедестале со сборной Беларуси?

- Абсолютно нет. Мы как раз летели со сбора в Казахстане. В аэропорту смотрели женскую эстафету. Много в той победе было случайностей. Но результат есть результат, белорусской команде нужно отдать должное, девочки – олимпийские чемпионки! Дарья плакала, что тут скрывать. Как обычную смертную, ее, конечно, жабка поддушивала: «А ведь и я могла быть там».





Но она адекватная девочка, с аналитическим складом ума. Она сама поняла, что в этой ситуации, как и в любой другой, есть как плохая сторона, так и хорошая: «Та же Динара Алимбекова в свои 22 уже олимпийская чемпионка, теперь ей сложнее будет находить мотивацию, а у меня наоборот есть цель и нужно копытами стучать, чтобы достичь ее» – вот к такому выводу она сама в итоге пришла, – сказал Махлаев.





Напомним, в 2017 году Блашко решила перейти в сборную Украины. БФБ отказалась сокращать или отменять карантин, поэтому в составе новой команды она сможет выступать лишь в 2019 году.