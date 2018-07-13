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Белорусский форвард Феоктистов заявлен за "Адмирал" как россиянин

Белорусский форвард «Адмирала» Никита Феоктистов не будет считаться легионером в КХЛ, передает Belarushockey. Об этом сообщил пресс-атташе владивостокского клуба Алексей Пузырев.

Феоктистов заявлен за «Адмирал» как гражданин России. 

Феоктистов подписал контракт с «Адмиралом» еще в декабре прошлого года, но пока не дебютировал за клуб из-за травмы. В сезоне 2017/18 он набрал 7 (1+6) очков в 13 матчах за «Рубин» в ВХЛ.

Феоктистов принял российское гражданство еще в 2011 году, когда перешел в «СКА-1946» из «Минских зубров». Тогда нападающий хотел выступать за сборную России.

В 2016-17 годах Феоктистова несколько раз вызывали в сборную Беларуси, однако он играл лишь в товарищеских матчах. 


За последний год от белорусского спортивного гражданства уже отказались 4 игрока сборной: Андрей Стась, Никита Комаров, Илья Шинкевич и Николай Стасенко, пишет Трибуна

15:45 13/07/2018






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