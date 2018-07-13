Феоктистов заявлен за «Адмирал» как гражданин России.





Феоктистов подписал контракт с «Адмиралом» еще в декабре прошлого года, но пока не дебютировал за клуб из-за травмы. В сезоне 2017/18 он набрал 7 (1+6) очков в 13 матчах за «Рубин» в ВХЛ.





Феоктистов принял российское гражданство еще в 2011 году, когда перешел в «СКА-1946» из «Минских зубров». Тогда нападающий хотел выступать за сборную России.





В 2016-17 годах Феоктистова несколько раз вызывали в сборную Беларуси, однако он играл лишь в товарищеских матчах.







