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Прогнулся перед Путиным: президент ФИФА назвал ЧМ в России лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории проведения турнира.

"Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого — финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории. Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира", - сказал он на пресс-конференции.

Как передает РИА Новости, Инфантино поблагодарил "русский народ и всю Россию", а также правительство, Владимира Путина, местный оргкомитет и РФС.

"(Благодарю. — Прим. ред.) всех тех, кто в этой стране обеспечил оптимальное проведение чемпионата мира, лучшего за все времена. Сердце, улыбка чемпионата мира — волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира", - добавил глава федерации.

Он также добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом".


Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве.

12:43 13/07/2018






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