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Аншлаг: на матч в Бресте, где будет Марадона, продали более 7 тысяч билетов

На футбольный матч чемпионата Беларуси в Бресте, на котором будет Диего Марадона, уже продали более 7 тысяч билетов.

Об этом сообщается в Twitter ФК "Динамо-Брест". 

Общая вместимость арены составляет более 10 тысяч. 

Брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер" встретятся в понедельник, 16 июля (начало — в 20:45). В этот день в Беларусь приедет Марадона, председатель правления ФК "Динамо-Брест".

Знаменитый аргентинец будет в Бресте только один день. Ранее он выражал желание познакомиться с Александром Лукашенко. 

По-видимому, его он реализует уже в следующий свой приезд. Недавно министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что неизвестно, какие у Марадоны мысли, цели и планы, передает Еврорадио.


11:58 13/07/2018






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