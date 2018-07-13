Об этом сообщается в Twitter ФК "Динамо-Брест".





Общая вместимость арены составляет более 10 тысяч.





Брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер" встретятся в понедельник, 16 июля (начало — в 20:45). В этот день в Беларусь приедет Марадона, председатель правления ФК "Динамо-Брест".





Знаменитый аргентинец будет в Бресте только один день. Ранее он выражал желание познакомиться с Александром Лукашенко.





По-видимому, его он реализует уже в следующий свой приезд. Недавно министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что неизвестно, какие у Марадоны мысли, цели и планы, передает Еврорадио



