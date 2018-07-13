Илюмжинова отстранили от руководства FIDE
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила от должности президента организации россиянина Кирсана Илюмжинов, сообщается на официальном сайте FIDE.
Заседание комиссии состоялось в конце июня в Цюрихе. Жалобу на Илюмжинова подал вице-президент Георгис Макропулос.
Илюмжинов, по мнению членов комиссии, нарушил кодекс этики организации. Действия Илюмжинова нанесли FIDE серьезный репутационный и финансовый ущерб, что негативно сказалось на имидже шахмат. Решение об отстранении было принято единогласно.
Он отстранен на 18 месяцев, 12 из которых условно с испытательным периодом на два года.
Таким образом, 56-летний Илюмжинов не сможет руководить FIDE полгода — с 13 июля 2018 года по 12 января 2019 года.
Выборы президента FIDE состоятся 8 октября 2018 года в Батуми. За этот пост поборются бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, Макропулос, Найджел Шорт и сам Илюмжинов, занимающий должность с 1995 года, передает sputnik.by
11:54 13/07/2018
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