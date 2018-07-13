Илюмжинова отстранили от руководства FIDE

Заседание комиссии состоялось в конце июня в Цюрихе. Жалобу на Илюмжинова подал вице-президент Георгис Макропулос.





Илюмжинов, по мнению членов комиссии, нарушил кодекс этики организации. Действия Илюмжинова нанесли FIDE серьезный репутационный и финансовый ущерб, что негативно сказалось на имидже шахмат. Решение об отстранении было принято единогласно.





Он отстранен на 18 месяцев, 12 из которых условно с испытательным периодом на два года.





Таким образом, 56-летний Илюмжинов не сможет руководить FIDE полгода — с 13 июля 2018 года по 12 января 2019 года.







