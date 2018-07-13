Столичные динамовцы обыграли ирландский «Дерри Сити» со счетом 2:0, а «Шахтер» разобрался с клубом «Коннах Куэй Номадс» из Уэльса — 3:1. Ответные игры пройдут 19 июля.

«Дерри Сити» — «Динамо» (Минск) — 0:2

Дерри. «Брэндивелл».

«Дерри Сити»: Дохерти — Макдонаг (Хейл, 6), Сиборн, Коул, Макдермотт — Шилз, Хейл, Макэнефф — Сплэйн, Фиск (Пирс, 78), Рой (Паттерсон, 60).

«Динамо» (Минск): Горбунов — Жавнерчик, Швецов, Галович, Остроух (Бегунов, 77) — Капленко (Иванов, 30), Яхая — Хващинский (Соловей, 67), Николич, Гуренко — Сарока.

Голы: 0:1 — Галович (2). 0:2 — Хващинский (64).

Предупреждения: Остроух (26), Сплэйн (45), Хейл (52), Макдермотт (56).

Удаление: Макдермотт (81).

Видео: Динамо Минск

Перед игрой тренер «Динамо» Сергей Гуренко постоянно повторял, что прогулка не будет легкой. Но, видимо, коуч усыплял внимание соперника и не давал шанса расслабиться своей команде. Ведь именно легкая прогулка и получилась у минчан.





Счет уже на второй минуте открыл Нино Галович, точным ударом с острого угла отправив мяч в ворота. Гости контролировали игру и практически не давали подступиться к воротам Горбунова. В первом тайме можно разве что вспомнить попытку Хейла забить минчанам через себя, но удар получился сильно неточным.









Во втором тайме динамовцы продолжили нагнетать и на 62-й минуте чуть было не удвоили счет, но катившийся в ворота хозяев мяч буквально на линии остановил вратарь. Впрочем, может он и пересек линию ворот, но судья решил не заморачиваться, а белорусы не стали настаивать.





Но уже через две минуты минчане таки забили второй гол. Развалившаяся защита «Дерри Сити» проспала выход наших футболистов два в один на вратаря и Хващинский загонял мяч уже в пустые ворота.





Видео: Динамо Минск