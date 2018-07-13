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Минское "Динамо" и "Шахтер" с уверенных гостевых побед стартовали в Лиге Европы

Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» в первом раунде отборочного турнира квалификации Лиги Европы — 2018/19 одержали уверенные победы.

Столичные динамовцы обыграли ирландский «Дерри Сити» со счетом 2:0, а «Шахтер» разобрался с клубом «Коннах Куэй Номадс» из Уэльса — 3:1. Ответные игры пройдут 19 июля.

«Дерри Сити» — «Динамо» (Минск) — 0:2

Дерри. «Брэндивелл».

«Дерри Сити»: Дохерти — Макдонаг (Хейл, 6), Сиборн, Коул, Макдермотт — Шилз, Хейл, Макэнефф — Сплэйн, Фиск (Пирс, 78), Рой (Паттерсон, 60).

«Динамо» (Минск): Горбунов — Жавнерчик, Швецов, Галович, Остроух (Бегунов, 77) — Капленко (Иванов, 30), Яхая — Хващинский (Соловей, 67), Николич, Гуренко — Сарока.

Голы: 0:1 — Галович (2). 0:2 — Хващинский (64).

Предупреждения: Остроух (26), Сплэйн (45), Хейл (52), Макдермотт (56).

Удаление: Макдермотт (81).

Видео: Динамо Минск


Перед игрой тренер «Динамо» Сергей Гуренко постоянно повторял, что прогулка не будет легкой. Но, видимо, коуч усыплял внимание соперника и не давал шанса расслабиться своей команде. Ведь именно легкая прогулка и получилась у минчан.

Счет уже на второй минуте открыл Нино Галович, точным ударом с острого угла отправив мяч в ворота. Гости контролировали игру и практически не давали подступиться к воротам Горбунова. В первом тайме можно разве что вспомнить попытку Хейла забить минчанам через себя, но удар получился сильно неточным.


Во втором тайме динамовцы продолжили нагнетать и на 62-й минуте чуть было не удвоили счет, но катившийся в ворота хозяев мяч буквально на линии остановил вратарь. Впрочем, может он и пересек линию ворот, но судья решил не заморачиваться, а белорусы не стали настаивать.

Но уже через две минуты минчане таки забили второй гол. Развалившаяся защита «Дерри Сити» проспала выход наших футболистов два в один на вратаря и Хващинский загонял мяч уже в пустые ворота.

Видео: Динамо Минск


Минское «Динамо» добывает важную гостевую победу и 19 июля на обновленно стадионе «Динамо» сыграет ответный матч.

«Коннах Куэй Номадс» — «Шахтер» — 1:3

Рил. «Бель Вю».

«Коннах Куэй Номадс»: Дэнби, Дисней, Уилсон, Хоран (к), Уигналл, Моррис, Оуэнс, Холмс, Оуэн (Эдвардс, 80), Паркер (Пул, 66), Бакаре.

«Шахтер»: Климович (к) — Шибун, Рыбак, Кузьменок, Бурко — Селява, Сзоке — Эбонг, Каньяс (Шимунович, 83), Ковалев (Сойри, 80) — Бакай (Лаптев, 73).

Голы: 0:1 — Эбонг (20). 0:2 — Бакай (34). 0:3 — Шибун (76). 1:3 — Моррис (89-п).

Предупреждения: Паркер (15), Холмс (51), Оуэн (58), Бакай (60), Уилсон (78), Оуэнс (79).

Для «Шахтера», как и для «Динамо», первый матч не стал тяжелым испытанием. Фактически, «горняки» сняли все вопросы в первом тайме, забив дважды. На 20-й минуте счет открыл Эбонг, а через 14-й минуте отличился Бакай.

Во втором тайме Шибун довел счет до крупного — 3:0, но хозяева в концовке сумели отквитать один гол, реализовав пенальти в ворота соперника.

Ответная игра пройдет 19 июля в Солигорске.

«Динамо» перед матчем и представление соперника

«Дерри Сити» — единственный клуб из Северной Ирландии, выступающий в чемпионате Ирландии. Команда базируется в городе Дерри, графство Лондондерри. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи команда проводит на арене «Брэндивелл» общей вместимостью 7700 зрителей.

Чемпион Северной Ирландии (1965), 7-кратный вице-чемпион Северной Ирландии. В 1985 году, спустя 13 лет после выхода из состава футбольной лиги Северной Ирландии, «Дерри Сити» был принят в чемпионат Ирландии по футболу. Двукратный чемпион Ирландии (1989, 1997), 6-кратный вице-чемпион Ирландии.

В нынешнем чемпионате Ирландии «Дерри Сити» с 33 очками в 23 матчах (10 побед, 3 ничьи, 10 поражений) идет на 5-м месте среди 10 команд премьер-лиги.

В сезоне-2014/15 «Дерри Сити» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы соперничал с солигорским «Шахтером» и уступил по сумме двух матчей (0:1, 1:5).

Премьер-лига чемпионата Ирландии в рейтинге элитных лиг Европы занимает 43-е место среди 55.

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча.

«Посмотрели четыре игры „Дерри Сити“, в том числе последнюю, кубковую. Каковы впечатления? Футболисты обученные, дисциплинированные, хорошо принимают мяч, обостряют. Но сравнительные выводы делать сложно: когда ирландские команды спорят между собой, они во многом похожи друг на друга. Надо смотреть, как выглядит „Дерри Сити“ на фоне клуба с другой футбольной школой.

Понятно, что к первому матчу надо отнестись со всей серьезностью. Хорошенько присмотреться к противнику, чтобы в домашней встрече избежать случайностей», — сказал Гуренко.



Источник: SPORT.TUT.BY
08:25 13/07/2018






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