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Владимир Бережков стал спортивным директором ФХБ

Бывший генеральный менеджер минского «Динамо» и главный редактор «Прессбола» Владимир Бережков сменил на посту спортивного директора Федерации хоккея Беларуси Владислава Клочкова.

Владимир Бережков в 1995-2014 годах был главным редактором ведущей спортивной газеты «Прессбол», в 2014-2015 годах работал генеральным менеджером хоккейного клуба «Динамо» (Минск). В августе 2015 года Бережков был арестован, его обвинили в краже денег клуба с использованием служебных полномочий. Бережков был выпущен из СИЗО 6 апреля 2016 года, а еще через несколько месяцев уголовное дело в отношении него было закрыто.

После освобождения Владимир Бережков работал директором департамента по маркетингу и коммуникациям Белорусской федерации футбола, некоторое время возглавлял интернет-проекты в газете «СБ-Беларусь сегодня».


23:15 12/07/2018






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