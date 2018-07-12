Владимир Бережков стал спортивным директором ФХБ

Владимир Бережков в 1995-2014 годах был главным редактором ведущей спортивной газеты «Прессбол», в 2014-2015 годах работал генеральным менеджером хоккейного клуба «Динамо» (Минск). В августе 2015 года Бережков был арестован, его обвинили в краже денег клуба с использованием служебных полномочий. Бережков был выпущен из СИЗО 6 апреля 2016 года, а еще через несколько месяцев уголовное дело в отношении него было закрыто.





После освобождения Владимир Бережков работал директором департамента по маркетингу и коммуникациям Белорусской федерации футбола, некоторое время возглавлял интернет-проекты в газете «СБ-Беларусь сегодня».



