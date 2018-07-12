







В 1998 году вы играли полузащитника в "Хайдуке". Помните матч Хорватия — Франция? Помнят ли его ваши игроки?





В 1998-м я был во Франции 3 первых матча — как болельщик Хорватии. Пришлось вернуться, потому что я играл в футбол, надо было готовиться к сезону. В Хорватии все помнят эту игру, помнят Тюрама, помнят поражение. Эту игру обсуждают 20 лет. Я помню, как радовался голу Шукера, но когда мы прижались к воротам, то проиграли. Возможно, Бог дал нам шанс свести счеты. Но мы не ищем мести, это футбол, это спорт. Просто хотим подготовиться к тому, чтобы сыграть наш лучший матч в финале.





Хорватские фанаты были лучше английских. Ваши болельщики — важный фактор в финале?





Согласен. Не знаю, сколько болельщиков было на трибуне, но они были громче и помогали нам в сложные моменты, когда мы не контролировали игру. Но я хочу поблагодарить весь регион, включая Македонию, весь регион болел за Хорватию.









Виде свистел весь стадион. Вы говорили с игроками перед матчем, чтобы они больше не делали политических заявлений?





Весь стадион кричал "Хорватия! Хорватия!", я доволен. Не хочу говорить о политике.



