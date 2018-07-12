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Саутгейт о матче за 3-е место: Это игра, в которой никто не хочет появиться

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения от сборной Хорватии (1:2) в полуфинале ЧМ-2018 признался, что выходить на матч за 3-е место его команде будет тяжело психологически.

В первом тайме Англия играла хорошо. Что случилось дальше?
Мы отлично играли в первом тайме. Я доволен тем, как мы контролировали мяч. Вы правы: когда создаешь моменты, надо забивать второй. Во втором тайме нам пришлось выдержать долгий период давления. Экстратайм был равным, но хорваты всегда были опасны и у них сильные игроки. В конце они реализовали свои шансы, а мы не смогли ответить. Я хочу пожелать им всего наилучшего, они прошли невероятный путь до финала, у них очень талантливые и опытные игроки. Сейчас мы все переживаем боль поражения. Ждали мы такого? Честно — нет. Когда играешь так хорошо, как мы в первом тайме, то хочешь реализовать свой шанс. Сейчас в раздевалке очень тяжелая атмосфера.


У вас еще одна игра. Что она для вас значит? Может, сыграют резервисты?

Честно говоря, это игра, в которой никто не хочет появиться. Каждый раз, когда мы надеваем футболку, всегда хотим выиграть. Но в ближайшие 24 часа будет очень тяжело проверить и настроить всех.


pressball.by
18:50 12/07/2018






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