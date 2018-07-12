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Победа под угрозой: срочно госпитализировали ведущего футболиста Хорватии

Лучший игрок матча 1/2 финала ЧМ по футболу Хорватия-Англия Иван Перишич обратился в одну из московских больниц из-за проблем с коленом.

29-летний хорват проходит обследование из-за травмы правого коленного сустава, которую он получил в игре с англичанами, передает politeka.net

Степень тяжести повреждения пока неизвестна, как и то, сможет ли сборная Хорватии рассчитывать на одного из своих лидеров в финальном матче с Францией.


Напомним, в среду сборная Хорватии в дополнительное время переиграла команду Англии со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира. 

Перишич был признан лучшим игроком матча, он сравнял счет во втором тайме, а в дополнительное время сделал голевую передачу на Марио Манджукича.

17:35 12/07/2018






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