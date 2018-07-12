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Калюжный ушел из Федерации хоккея Беларуси

Алексей Калюжный покинул пост начальника центра по подготовке национальных команд Беларуси.

«Алексей объявил о своем уходе сразу после чемпионата мира. Это его желание и решение», – рассказал Tribuna.com пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Илья Колосов.

Напомним, что лучший хоккеист Беларуси 2010 и 2015 годов занимал этот пост со 2 марта 2018 года.

На данный момент должность начальника центра остается вакантной. До Калюжного должность занимал Артемий Старинский.


После завершения карьеры в 2016-м году Калюжный выступал в качестве эксперта на ТВ и выступал на любительских турнирах.


17:26 12/07/2018






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