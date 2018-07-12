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Домагой Вида: У хорватов большое сердце и, как говорится, большие яйца

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поделился мнением о матче с Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2018 и извинился перед "русским народом".

- Как вам удалось выдержать такой сумасшедший график?

– Я вам скажу, у хорватов очень большая воля к победе, большое сердце. Нас мало, но у нас, как говорится, большие яйца!

- Слышали свист с трибун?

– Когда я говорил слова на камеру, делал это с горячей головой, не хотел никаких провокаций, никого обидеть. Меня неправильно поняли. Хочу еще раз извиниться перед русским народом.


Напомним, после победы над командой России (2:2, по пенальти 4:3) Вида вместе с Огненом Вукоевичем опубликовали видео со словами «слава Украине». 

Руководство Хорватского футбольного союза исключило Вукоевича из состава делегации, а ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч франков. Сам Вида получил предупреждение.

Источник: tribuna.com
12:02 12/07/2018






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