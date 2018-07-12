- Как вам удалось выдержать такой сумасшедший график?





– Я вам скажу, у хорватов очень большая воля к победе, большое сердце. Нас мало, но у нас, как говорится, большие яйца!





- Слышали свист с трибун?





– Когда я говорил слова на камеру, делал это с горячей головой, не хотел никаких провокаций, никого обидеть. Меня неправильно поняли. Хочу еще раз извиниться перед русским народом.









Напомним, после победы над командой России (2:2, по пенальти 4:3) Вида вместе с Огненом Вукоевичем опубликовали видео со словами «слава Украине».





Руководство Хорватского футбольного союза исключило Вукоевича из состава делегации, а ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч франков. Сам Вида получил предупреждение.