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ФИФА просит реже показывать болельщиц во время трансляций матчей ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) попросит собственную съемочную группу и национальных телевещателей реже показывать в кадре привлекательных болельщиц во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя департамента корпоративной социальной ответственности ФИФА Федерико Аддиечи.

Решение ФИФА связано с проявлениями сексизма по отношению к болельщицам и журналисткам, работающим на ЧМ-2018, пишет агентство.

FARE [Организация против дискриминации в футболе] сообщила ФИФА о примерно 30 случаях «сексизма на улицах» во время ЧМ-2018. <…> Директор FARE Пьяра Поуар заявил, что в половине случаев объектами приставаний становились журналистики, находившиеся в прямом эфире. По оценкам Поуар, незарегистрированных случаев проявления сексизма по отношению к российским женщинам могло быть до 10 раз больше, передает meduza.io



11:57 12/07/2018






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