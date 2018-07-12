ФИФА просит реже показывать болельщиц во время трансляций матчей ЧМ

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя департамента корпоративной социальной ответственности ФИФА Федерико Аддиечи.





Решение ФИФА связано с проявлениями сексизма по отношению к болельщицам и журналисткам, работающим на ЧМ-2018, пишет агентство.





FARE [Организация против дискриминации в футболе] сообщила ФИФА о примерно 30 случаях «сексизма на улицах» во время ЧМ-2018. <…> Директор FARE Пьяра Поуар заявил, что в половине случаев объектами приставаний становились журналистики, находившиеся в прямом эфире. По оценкам Поуар, незарегистрированных случаев проявления сексизма по отношению к российским женщинам могло быть до 10 раз больше, передает meduza.io







