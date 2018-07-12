Кирильчик, Близнюк и Осипенко покидают "Ислочь"

Тренер сообщил, что команду покинут нападающий Геннадий Близнюк, защитник Павел Кирильчик и форвард Дмитрий Осипенко.





37-летний Кирильчик выступает за «Ислочь» с 2016 года. В текущем сезоне высшей лиги футболист провел 9 матчей.





37-летний Близнюк выступает за «Ислочь» с 2016 года. В нынешнем сезоне провел 9 игр.



