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Кирильчик, Близнюк и Осипенко покидают "Ислочь"

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в интервью официальному сайту рассказал о том, что клуб будет расставаться с некоторыми лидерами клуба.

Тренер сообщил, что команду покинут нападающий Геннадий Близнюк, защитник Павел Кирильчик и форвард Дмитрий Осипенко.

37-летний Кирильчик выступает за «Ислочь» с 2016 года. В текущем сезоне высшей лиги футболист провел 9 матчей.

37-летний Близнюк выступает за «Ислочь» с 2016 года. В нынешнем сезоне провел 9 игр.

35-летний Осипенко выступает за «волков» с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата на счету форварда 6 матчей и 1 гол, передает Трибуна.

11:55 12/07/2018






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