«"Ювентус" станет последним клубом Криштиану, и я рад, что он принял такое решение. С этой командой он завершит свою невероятную карьеру», - заявил Мендеш.





10 июля «Реал» объявил об уходе 33-летнего португальца в «Ювентус». За переход Роналду итальянский клуб заплатит 100 млн евро и понесет 12 млн дополнительных расходов.





В составе «Реала» Роналду выиграл 16 трофеев. Среди них четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, португалец стал лучшим бомбардиром в истории «Реала», обойдя испанца Рауля. В активе 33-летнего Роналду 451 гол в 438 матчах.







