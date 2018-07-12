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Роналду после выступления за "Ювентус" хочет завершить карьеру

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал о дальнейшей карьере футболиста.

«"Ювентус" станет последним клубом Криштиану, и я рад, что он принял такое решение. С этой командой он завершит свою невероятную карьеру», - заявил Мендеш.

10 июля «Реал» объявил об уходе 33-летнего португальца в «Ювентус». За переход Роналду итальянский клуб заплатит 100 млн евро и понесет 12 млн дополнительных расходов.

В составе «Реала» Роналду выиграл 16 трофеев. Среди них четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, португалец стал лучшим бомбардиром в истории «Реала», обойдя испанца Рауля. В активе 33-летнего Роналду 451 гол в 438 матчах.


В мае 2018 года футболист рассказал, что после завершения карьеры хочет попробовать себя в кино. При этом Роналду выразил опасения, что когда он появится на экране, ему припишут образ красавчика и не оценят актерскую игру, пишет Телеграф.

11:46 12/07/2018






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