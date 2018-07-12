«Я искренне не могу понять равнодушие к такой большой проблеме. Когда я только запускал проект, организовывал пресс-конференцию в Сплите, – я позвонил Артему Милевскому, который как раз приехал играть в Хорватию, и пригласил его в качестве гостя, как публичную персону к общению с журналистами. Но он отказался, сказал, что ему это неинтересно. Просто отказался. Это не укладывается в голове. Пусть он и белорус – но Украина дала ему все, он здесь стал футболистом, играл за национальную сборную», – заявил Пирич.





«Это чистой воды «утка»! – заявил Артем Милевский, комментируя заявление Пирича. – Только не понимаю, для чего это ему. И вообще, кто он такой, чтобы делать такие заявления? Поверьте мне, я очень хорошо отношусь к детям. И я прекрасно понимаю всю важность сегодняшней ситуации и готов помогать в любой момент. А Пиричу посоветовал бы закрыть свой рот и заниматься своим делом, а не рассказывать басни. Очень удивлен подобному заявлению. На протяжении всей жизни я многим помог и те, кто меня знают, могут это подтвердить. Повторюсь, если нужна помощь, то я готов помочь. Главное, чтобы эти деньги дошли туда, куда надо. Никто не обращался ни ко мне, ни к моему менеджеру по этому вопросу».









Артем Милевский родился в Минске в 1985 году. Начинал свою спортивную карьеру в Беларуси, но еще в возрасте 15 лет перебрался в Украину. Позже получил украинское гражданство и выступал за национальную сборную Украины, в том числе на ЧМ-2006.