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Футболиста из Беларуси обвинили в том, что он не хочет помогать детям с Донбасса

Экс-игрок киевского «Арсенала», а сейчас футбольный агент Ивица Пирич, рассказал об отказе Артема Милевского принять участие в гуманитарном проекте для детей-переселенцев из зоны АТО. Сам Милевский назвал заявление Пирича «уткой».

«Я искренне не могу понять равнодушие к такой большой проблеме. Когда я только запускал проект, организовывал пресс-конференцию в Сплите, – я позвонил Артему Милевскому, который как раз приехал играть в Хорватию, и пригласил его в качестве гостя, как публичную персону к общению с журналистами. Но он отказался, сказал, что ему это неинтересно. Просто отказался. Это не укладывается в голове. Пусть он и белорус – но Украина дала ему все, он здесь стал футболистом, играл за национальную сборную», – заявил Пирич.

«Это чистой воды «утка»! – заявил Артем Милевский, комментируя заявление Пирича. – Только не понимаю, для чего это ему. И вообще, кто он такой, чтобы делать такие заявления? Поверьте мне, я очень хорошо отношусь к детям. И я прекрасно понимаю всю важность сегодняшней ситуации и готов помогать в любой момент. А Пиричу посоветовал бы закрыть свой рот и заниматься своим делом, а не рассказывать басни. Очень удивлен подобному заявлению. На протяжении всей жизни я многим помог и те, кто меня знают, могут это подтвердить. Повторюсь, если нужна помощь, то я готов помочь. Главное, чтобы эти деньги дошли туда, куда надо. Никто не обращался ни ко мне, ни к моему менеджеру по этому вопросу».


Артем Милевский родился в Минске в 1985 году. Начинал свою спортивную карьеру в Беларуси, но еще в возрасте 15 лет перебрался в Украину. Позже получил украинское гражданство и выступал за национальную сборную Украины, в том числе на ЧМ-2006.

по информации sport.ua


08:48 12/07/2018






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