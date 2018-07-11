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Сборная Хорватии вошла в историю! Впервые вышла в финал чемпионата мира

Сборная Хорватии одержала победу над англичанами в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Сборная Хорватии вошла в историю! Впервые вышла в финал чемпионата мира
Фота: Reuters

Матч состоялся на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 2:1. Счет на 5-й минуте встречи открыл защитник англичан Киран Триппьер. Хорваты сравняли на 69-й минуте: голом отличился полузащитник Иван Перишич.


Хорваты одержали победу в дополнительное время: мяч на 109-й минуте встречи забил нападающий Марио Манджукич.


Теперь хорваты впервые в истории сыграют в финале. Там они будут сражаться на кубок с французами, а англичане сыграют с командой Бельгии за третье место.



Напомним, Хорватия выиграла все матчи в группе: у Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). В плей-офф же они дважды побеждали по пенальти — у Дании (1:1, 3:2) и России (2:2, 4:3).



"Белорусский партизан"
23:44 11/07/2018






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