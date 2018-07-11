Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России

Сергей Игнашевич объявил об уходе из футбола, Александр Самедов — из сборной. Вы-то хоть останетесь?





Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело.



