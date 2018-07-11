Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России
Полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России. 34-летний хавбек выступал за команду с 2005 года.
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Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело.
Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы, — цитирует Жиркова pressball.by
16:56 11/07/2018
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