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Альберс о натурализации россиянок: В нынешней ситуации нам трудно без этого обойтись

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс в интервью газете «СБ-Беларусь сегодня» внес ясность в деле о натурализации российских спортсменов.

– В последнее время много обсуждают возможное присоединение к нам российских биатлонисток. Сватали Ларису Куклину. Недавно всплыли имена Оксаны Москаленко, Екатерины Бех и Анастасии Рассказовой.

– Понятно, что в нынешней ситуации нам трудно обойтись без таких приглашений. Но говорить, что ведется целенаправленная охота за российскими спортсменами и спортсменками, я бы не стал. Чаще всего они просятся сами. Та же Куклина еще в прошлом году обратилась с просьбой взять ее в белорусскую сборную. Мы проводим тщательное тестирование, оцениваем перспективы. 

Куклина по своим данным нас устраивала, но у нее с самого начала была неопределенность: возьмут в российскую команду или нет? Другими словами, Беларусь для многих российских спортсменов стала возможностью шантажировать своих тренеров и функционеров. Не включите в состав – уеду.

Из тех, кто обращается к нам, таких больше половины. Куклина в итоге своего добилась – удачи ей. Преждевременно что-то говорить и о нынешних трех девушках. Да, их тренер Илья Лопухов обратился к нам с просьбой просмотреть его воспитанниц. Пригласили их на тестирование. Вполне возможно, в нынешней ситуации они нам подойдут, но пока заключения комплексно–научной группы не получили, – цитирует Альберса Трибуна



15:22 11/07/2018






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